حارة السويق بنـزوى .. تاريخ ومآثر فكرية

كتب ـ سالم بن عبدالله السالمي:

تعد حارة السويق بولاية نـزوى من الحارات القديمة والعريقة والأثرية والتاريخية التي كانت تتميز بالكثافة السكانية، حيث اشتهرت حارة السويق بتخريج العديد من العلماء والفقهاء.

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