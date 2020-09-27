رئيس المحكمة العليا يؤكد على أهمية استخدام الأنظمة الإلكترونية فـي تطوير العمل والخدمات المقدمة

أثناء زيارته لمحاكم جنوب الباطنة ودائرة الكاتب بالعدل بالرستاق

قام فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس بزيارة الى دائرة الكاتب بالعدل في الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، واطلع على سير العمل فيها.

حيث التقى فضيلته بالموظفين واستمع إلى أهم التطلعات المستقبلية التي يأمل الموظفون تحقيقها في مكاتب الكاتب بالعدل، كما أكد فضيلته أن تطوير العمل في الكاتب بالعدل سيكون ضمن أولويات العمل بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وذلك بحضور فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي ـ قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.

كما اطلع فضيلته على سير العمل القضائي والإداري في محاكم محافظة جنوب الباطنة، وذلك أثناء لقاء فضيلته بفضيلة القاضي رئيس محكمة استئناف الرستاق، وأصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف، وأصحاب الفضيلة رؤساء محاكم الرستاق وبركاء ونخل ووادي المعاول والمصنعة بمجمع محاكم الرستاق.

وتوجه فضيلته بكلمة لأصحاب الفضيلة القضاة هنأهم فيها على ما تم إنجازه في العام القضائي المنصرم، وآملًا أن يشهد العام القضائي الجديد تطورًا في عمل المنظومة القضائية يخدم مسيرة نهضة عمان المتجددة.

وفي إطار حديثه أشار فضيلة السيد رئيس المحكمة العليا إلى ضرورة التزام أصحاب الفضيلة القضاة بالمعايير المهنية في أداء واجبهم الوظيفي بما يعين على تحقيق العدالة، كما شدد فضيلته على الدور المهم والحيوي للقضاء في تطور الأمم وتقدمها، وناقش فضيلته مع أصحاب الفضيلة القضاة كل ما يتعلق بسير العمل في المحاكم سواء على المستوى الإداري أو القضائي.

كما التقى فضيلته خلال الزيارة بالموظفين، حيث استمع فضيلته إلى كافة التطلعات التي ينشد الموظفين تحقيقها في المنظومة القضائية سواء على مستوى العمل، أو على مستوى تطوير الكوادر البشرية، كما استمع فضيلته إلى كافة المعوقات التي تواجه عمل المحاكم وسبل تذليلها.

وخلال لقائه بأصحاب الفضيلة القضاة والموظفين، حثَّ فضيلته على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس في إنجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها.