هيئة البيئة: اجتماع لمناقشة التحكم في تصدير وحماية آبار إمدادات المياه

مسقط ـ الخليج 365:

ضمن الجهود المتواصلة لهيئة البيئة من أجل الدفع بعجلة التنمية المستدامة للسلطنة بما يتوافق مع التطلعات البيئية، ترأس سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري ـ رئيس هيئة البيئة اجتماعًا مع مديري العموم لمناقشة مواضيع تتعلق بالشؤون البيئية وصون الطبيعة والشؤون الادارية والمالية.

ومن أهم المواضيع التي كانت على طاولة الاجتماع مناقشة مسودة مشروع قرار إداري بشأن التحكم في تصدير المخلفات خارج السلطنة، حيث تم استعراض ردود الجهات المشاركة في إعداد مسودة القرار الإداري وأهميته وما سيترتب عليه من تنظيم في التعامل مع المخلفات مما سيساهم في الحفاظ علي البيئة، وذلك عبر إعادة تدوير المخلفات بطرق تحفظ البيئة العمانية، وكذلك الحديث حول لجنة متابعة تنفيذ حماية حقول آبار إمدادات المياه.

أكد سعادة رئيس الهيئة بأن المرحلة القادمة تستوجب من الجميع العمل بشكل مكثف تواكبًا مع التطور الكبير الذي تشهده المشاريع في السلطنة، سواء كانت مشاريع البنية الأساسية أو المشاريع الصناعية، ويأتي دور الهيئة للوقوف على هذا المشاريع ودراستها بعناية قبل إصدار أي تصريح لها، كما شدد على ضرورة استمرار الرقابة على المصانع والشركات، والتأكيد على أولوية حماية البيئة.