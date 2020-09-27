اختر إجراء لجنة الزكاة بالسويق تدشن برنامج «دعم الأسر المنتجة»

السويق ـ من صالح بن سعيد الريسي:

حرصًا من لجنة الزكاة بالسويق على مساعدة الأسر المعسرة وتخفيف متاعب الحياة عليهم تم تدشين برنامج (دعم الاسر المنتجة) تحت شعار (بهمتي أغير حياتي) الذي يهدف لإيجاد مصادر دخل ثابتة لهذه الأسر من خلال إقامة مشاريع مختلفة يعود ريعها لهذه الاسر، حيث تتولى اللجنة مهام الدعم المالي والاشراف والتدريب والتسويق.

وقد بلغ عدد المشاريع التي قامت لجنة الزكاة بتقديم الدعم لها ثمانية مشاريع متباينة مما كان لها الأثر الإيجابي في زيادة دخل الأسر المعسرة، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج ألفًا وستمائة ريال عماني.

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