بدء المرحلة الثالثة للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس (كوفيد ـ 19) اليوم

استكمالًا لمسيرة التصدي لجائحة (كوفيد ـ 19)، تبدأ اليوم فعاليات المرحلة الثالثة للمسح الوطني الاستقصائي المصلي لعدوى مرض فيروس (كوفيد ـ 19) وذلك إيمانًا بأهمية الأهداف التي يعمل المسح على تحقيقها والتي برزت من خلال أهم ما جاء في المرحلة الأولى من نتائج استطاعت أن تظهر معدل الانتشار العام لعدوى

(كوفيد ـ 19) والذي بلغ (6%) بالإضافة إلى تقييم معدل الانتشار في مختلف المحافظات في السلطنة، وتقدير مستوى العدوى فيمن لم تظهر عليهم أعراض.

ولأنه من المقرر أن يُقام المسح على أربع مراحل لما للمرحلية من أهمية بالغة في رسم خط مسار الجائحة في السلطنة خلال فترات زمنية محددة، تؤكد وزارة الصحة ضرورة مشاركة الأفراد في عملية المسح لتسهيل عملية إجراء المسح خلال الفترة الزمنية المقررة له، مع التأكيد على عدم وجود تبعات متعلقة بإلزامية العزل أو ارتداء سوار التعقب الإلكتروني وذلك بالنسبة للأفراد المشاركين في المسح.

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