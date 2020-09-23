استقبلت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بمكتبها أمس الأول المهندس مصعب بن عبدالله المحروقي ـ الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو (OQ).

يأتي هذا اللقاء في إطار الجهود المبذولة لبناء التكامل بين قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والقطاعات الصناعية في السلطنة.

في بداية اللقاء قدم الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو عرضًا مرئيًا حول (أوكيو) والقطاعات التي تديرها وأبرز أهدافها ومشاريعها ورؤاها المستقبلية في مجال تأهيل الكوادر الوطنية والمسؤولية الاجتماعية وترسيخ ثقافة الابتكار بين النشْ وتفعيل مبدأ التكامل والدمج لتحقيق التنافسية العالمية والاستدامة في مجال الطاقة.

بعد ذلك ناقش الطرفان مجالات التعاون المشتركة من بينها دراسة إمكانية تطوير المقررات والمناهج الدراسية لتتواءم مع احتياجات قطاعات العمل المختلفة المتعلقة بمجالات عمل المجموعة.

وتطرق الطرفان إلى ضرورة تحقيق استدامة التعليم الأكاديمي والتدريب المهني عبر التكامل بين قطاعات الطاقة والبحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى دعم التعلم عن بعد والتحول الرقمي.

وأكدت معالي الوزيرة على استعداد الوزارة للتعاون المشترك في البحوث والدراسات المتعلقة بقطاع الطاقة والتي تسعى إلى حل التحديات التي يواجهها القطاع وتعمل على تطوير صناعات جديدة أو استخدامات جديدة لما ينتجه من مخرجات حاليًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تناقش سبل التعاون المشتركة مع (أوكيو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.