اجتماع اللجنة الرئيسية لقانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية للسلطنة

عقدت صباح أمس اللجنة الرئيسية لقانون البيانات والمعلومات الجغرافية المكانية الوطنية للسلطنة اجتماعها الثاني برئاسة العميد الركن جوي أحمد بن سيف البادي ـ رئيس الهيئة الوطنية للمساحة.

ناقش الاجتماع ـ الذي أقيم بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة ـ قانون البيانات المتعلق بخارطة السلطنة، كما تم تقديم إيجاز عن الدليل الجغرافي المكاني.

وقد شارك في الاجتماع ممثلون من مختلف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية بالسلطنة.

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