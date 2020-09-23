قيادة شرطة خفر السواحل تستقبل عددا من ضباط البحرية السلطانية العمانية

استقبلت قيادة شُرطة خفر السواحل عدد من ضباط البحرية السلطانية العمانية، اطلعوا خلال الزيارة على مهام واختصاصات قيادة شُرطة خفر السواحل، وآلية العمل في غرفة العمليات وأجهزة الاتصال المستخدمة بها.

كما قام ضباط البحرية السلطانية العمانية بزيارةٍ إلى زوارق قيادة شُرطة خفر السواحل تعرفوا خلالها على أنواع ومواصفات الزوارق والأعمال التي تقوم بها في تأمين البحر الإقليمي العماني ومد يد العون والمساعدة لمرتادي الشواطئ والمتنزهين.

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