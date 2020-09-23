محافظ الداخلية يلتقي بأعضاء لجنة الشؤون البلدية ويزور السوق الحرفي ببدبد

بدبد ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

التقى صباح أمس سعادة هلال بن سعيد الحجري ـ محافظ الداخلية بأعضاء لجنة شؤون دائرة البلدية بولاية بديد، بحضور سعادة الشيخ الدكتور حمود بن علي المرشودي ـ والي بدبد، رئيس لجنة شؤون دائرة البلدية وبحضور المهندس مدير عام بلدية الداخلية.

وقد وجه سعادته أعضاء اللجنة حول إعداد تصور شامل لإحتياجات الولاية من المشاريع الخدمية المتمثلة في مشاريع الرصف والإنارة والمرافق العامة حسب الأولوية، كما كلف أعضاء اللجنة موافاته بتصور واضح المعالم بشأن تطوير وتنظيم سوق فنجاء الحرفي التقليدي بما يتوافق مع وضعه التراثي، وذلك بالتنسيق مع أصحاب المحلات القائمة حاليًا وإعادة النظر في تنظيمه وتحسينه ليكون واجه تسويقية وإمكانية توفير المرافق والخدمات الضرورية، وقام سعادته بجولة ميدانية إستطلاعية للسوق للوقوف على وضعية السوق الحالية وتلمس إحتياجات ومطالب التجار والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، كون أن سوق فنجاء الحرفي يعد واجهة تسويقية للصناعات الحرفية والتراثية التقليدية ومقصد للسياح بموقعه المتميز الذي يضم عدد 31 محلًا تجاريًا.

كما اطلع سعادة المحافظ على سير العمل بدائرة البلدية ببدبد، حيث التقى بمدير وموظفي الدائرة وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتسهيل الإجراءات وسرعة انجاز معاملات المواطنين المختلفة وعلى ضرورة الانجاز وفق مدة زمنية محددة وبما يتطلبه واقع كل معاملة على أن يتم الإفادة بما يتم إنجازه وفق تقارير دورية منتظمة متضمنة ما قد يواجه انجاز تلك المعاملات من ملاحظات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.