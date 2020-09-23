(94711) إجمالي عدد الإصابات المُسجلة في السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا في السلطنة (94711) إصابة، والوفيات (865) بنسبة 9ر0%، والمتعافين (86195) لتصل نسبة الشفاء إلى 91%..

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية بلغ (57) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (539)، والمنومين في العناية المركزة (179