بحث أوجه التعاون بين التنمية واليونيسيف في قطاع الطفولة

التقت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية أمس سعادة لانا الوريكات ـ ممثلة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بمسقط، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومنظمة (اليونيسيف) في مختلف الجوانب التي تعنى بقطاع الطفولة في السلطنة، والتطرق لحجم الجهود المبذولة والإنجازات التي أحرزتها السلطنة في هذا القطاع منذ مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996، والتي تأتي أيضًا كثمرة جهود التعاون بين مختلف الوحدات الحكومية في السلطنة ومنظمة (اليونيسيف)، مع التأكيد على أهمية استمرارية هذا التعاون والاستفادة من مختلف الخبرات التي تملكها المنظمة في خدمة هذا القطاع.

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