المجلس التنفيذي للاختصاصات الطبية يناقش مراجعة مخاطبات مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي

عقد المجلس التنفيذي للمجلس العماني مؤخرًا اجتماعه الثالث لهذا العام، برئاسة سعادة الدكتور هلال بن علي السبتي ـ الرئيس التنفيذي للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، وبحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء اللجان التعليمية للبرامج التدريبية عبر الاتصال المرئي.

بدأ الاجتماع باعتماد محضر الاجتماع التنفيذي الثاني لعام ٢٠٢٠م ومتابعة القرارات وخطط العمل الموضوعة مسبقًا، والترحيب بالدفعة الجديدة من الأطباء الملتحقين بالمجلس، وحث الأعضاء على بذل الجهود في سبيل تدريبهم، ومواصلة العمل بالخطط المعمول بها لتحقيق أهداف التدريب الطبي.

وناقش الاجتماع مراجعة مخاطبات مجلس الاعتماد الدولي للتعليم الطبي العالي (ACGME-I) فيما يخص الاعتماد للبرامج التدريبية التخصصية، طب الطوارئ وطب الأسرة، كما استعرض الاجتماع تقارير منتصف الفترة لبرنامج الأشعة، وأمراض الدم، وأمراض النساء والولادة.

وتضمن الاجتماع مناقشة استمارة التقييم لأداء أعضاء هيئة التدريس في البرامج التدريبية التخصصية، كذلك مناقشة مقترح البرنامج التأسيسي للتخصصات الجراحية والتي سينظم لها الأطباء الجدد في تخصصات الجراحة العامة وجراحة العظام وأمراض النساء والولادة وتخصص الأذن والأنف والحنجرة، كما تضمن الاجتماع مناقشة شؤون المتدربين ومتطلبات التقديم لبرامج الإقامة، والاطلاع على مستجدات تطوير امتحانات المجلس (الجزء الثاني) لعام ٢٠٢٠م.

ويناقش المجلس التنفيذي هذه المواضيع من أجل رفعها إلى اجتماع مجلس الأمناء الذي يترأسه وزير الصحة ـ رئيس مجلس الأمناء، لاعتماده وفقًا للخطط الموضوعة والأنظمة المتبعة في المجلس العماني للاختصاصات الطبية.