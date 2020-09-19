الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة

بتكلفة إجمالية «129» مليون ريال عماني ويشمل «700» سرير بمختلف التخصصات

صلالة ـ العمانية:

احتفلت وزارة الصحة أمس بوضع حجر الأساس لمشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة الذي تبلغ تكلفته الإجمالية (129) مليون ريال عماني ويعد أحد أبرز المشاريع الحيوية للقطاع الصحي في السلطنة.

رعى المناسبة معالي السيّد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بحضور معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة وعدد من المسؤولين.

ويقام المشروع الذي يستغرق تنفيذه أربع سنوات على مساحة إجمالية تقدر بـ(200000) متر مربع، حيث بدأت الأعمال الإنشائية له منذ بداية العام الجاري ويتكون المبنى الرئيسي من الطابق الأرضي بالإضافة إلى ستة طوابق بمساحة تقدر بـ(94400) متر مربع.

ويحتوي مشروع مستشفى السلطان قابوس الجديد بصلالة على (700) سرير موزعة على أجنحة التنويم بمختلف التخصصات للرجال والنساء، مثل أجنحة الجراحة والباطنة وأمراض النساء والولادة، إلى جانب جناح للأطفال ووحدة للحروق وأخرى للعناية الخاصة بالأطفال ووحدة للعناية المركزة للكبار بالإضافة إلى (25) غرفة للولادة وغرفتين للعمليات، فضلا عن وحدة متكاملة للحوادث والطوارئ وجناح للعزل.

ويشتمل المشروع على قسم للأشعة يتألف من ثلاثة أجهزة للأشعة السينية وجهازين للأشعة المقطعية وجهاز تصوير بالرنين المغناطيسي وبعض الأجهزة الأخرى للتصوير بالأشعة فوق السمعية وجهاز كثافة العظام وآخر لتصوير الثدي بالإضافة إلى قسم الصيدلة والمختبرات الطبية.

كما يشتمل المشروع الذي مر بمراحل مختلفة من التصميم ليحقق مطالب واحتياجات المستقبل، على وحدة للعناية النهارية التي تضم أقسام المناظير وجهاز تفتيت الحصى ووحدة طب الكلى، بالإضافة إلى غرفة للعمليات البسيطة ووحدة للعلاج الطبيعي وأخرى للعلاج الكيميائي.