مركز البيئة بالسويق ينفذ تدريبا لمسح وتسجيل حالات جنوح السلاحف البحرية

الخابورة ـ سميحة الحوسنية: نفذ مركز البيئة بولاية السويق التابع لإدارة البيئة بمحافظة شمال الباطنة تدريبًا لمسح وتسجيل حالات جنوح السلاحف البحرية، ودراسة العديد من المشاكل الساحلية التي تمر بها ولايتي السويق والخابورة مثل: تآكل الشواطئ، والمخلفات بكافة أشكالها وأنواعها: كالمخلفات البلاستيكية وإطارات المركبات المستعمله، ومخلفات البناء والهدم .. وغيرها.

الجدير بالذكر أن هذا العمل الميداني يأتي ضمن البرنامج التدريبي الذي يقدمه مركز البيئة بولاية السويق للمتدربين من جميع التخصصات.

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