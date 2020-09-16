(الشؤون العامة ببلدي مسقط): مقترح تطبيق التشريع الخاص باللبس المحتشم عند دخول المجمعات التجارية

استعرضت إسكان العمالة الوافدة في مواقع البناء

استعرضت لجنة الشؤون العامة بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط في اجتماعها الرابع لهذا العام ـ والذي ترأسه قيس بن محمد المعشري ـ موضوعين، الأول حول إسكان العمالة الوافدة في مواقع البناء الأمر الذي يؤدي إلى تشويه المظهر العام، إضافة إلى ذلك لجوء بعض المقاولين إلى عمل سكنات عمالية في مواقع البناء تتنافى مع إجراءات الأمن والسلامة.

وقد تم التأكيد من قبل الأعضاء والجهات المعنية على ضرورة تحديث المادتين (111)، (116) المنصوص عليهما في الباب الثالث وفق الأمر المحلي رقم:(23 /92) الخاص بتنظيم المباني بمسقط بشأن إقامة معسكر للعمال في مواقع البناء، مع ضرورة تنظيم هذه المعسكرات بالشروط والمواصفات التي تضعها بلدية مسقط في أوامرها المحلية.

كما تضمن البند الثاني للاجتماع مقترح إصدار قرار أو أمر محلي لتطبيق التشريع الخاص باللبس المحتشم عند دخول المجمعات والأسواق التجارية، وفقًا لاختصاصات المجلس الواردة في قانون المجالس البلدية رقم:(116 /2011م) في المادة (22 /16) في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الآراء والتوصيات بشأن تطوير النظم والخدمات البلدية في نطاق المحافظة،والتي تنص على (دراسة القضايا الاجتماعية والظواهر السلبية بالمحافظة ، واقتراح الحلول المناسبة لها بالتعاون مع الجهات المختصة).

ويأتي أهمية مناقشة هذا الموضوع لرفع مستوى الوعي لدى مرتادي المجمعات والأسواق التجارية من خلال إصدار قرار أو أمر محلي لتطبيق التشريع الخاص باللبس المحتشم عند دخول هذه المجمعات.

وبهدف مناقشة الموضوع بشكل أوسع، تم الاستماع إلى ممثلين من شرطة عُمان السلطانية، ووزارة التنمية الاجتماعية، وبلدية مسقط، وكذلك ممثلي المجمعات والأسواق التجارية (كارفور، اللولو، جراند مول)، والذين أكدوا على ضرورة تقنين هذا الجانب من خلال وضع لوائح توعوية توضح ذلك، إلى جانب الالتزام بقانون الجزاء العماني رقم:(7 /2018) في مادته:(294/ أ) بمخالفة ومعاقبة كل من ظهر في الطرق والأماكن العامة بطريقة تخدش الحياء العام أو تتنافى مع تقاليد وأعراف المجتمع العماني.