وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار تزور جامعة ظفار

زارت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس جامعة ظفار، والتقت معاليها كلًّا من: الوزير متقاعد/ يوسف بن علوي آل إبراهيم ـ نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أنور بن محمد الرواس ـ رئيس مجلس شركة جامعة ظفار ورئيس الجامعة، والاستاذ الدكتور حسن بن سعيد كشوب ـ رئيس الجامعة وأعضاء من الهيئة الأكاديمية بالجامعة.

وقد تم الترحيب بمعاليها مستعرضين أهم وأبرز خطط الجامعة، وأهم المشاريع التي تسعى الجامعة لتنفيذها في المستقبل وتكريمًا لزيارة معاليها وإستمرارًا للشراكة المتينة بين جامعة ظفار ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قدمة الجامعة 500 منحة جزئية 50 بالمائة للوزارة.

واطلعت معاليها أثناء الزيارة على أهم المستجدات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وناقشت الخطط التعليمية والبحثية المستقبلية للجامعة.

وأشارت معالي الوزيرة الى أهمية موائمة خطط مؤسسات التعليم في السلطنة مع أهداف رؤية عمان 2040 الارتقاء بجودة العملية التعليمية بالسلطنة، مؤكدة معاليها على الدور الرئيسي لهذه المؤسسات في تحقيق التكامل بين قطاعات التعليم العالي والتعليم المهني والبحث العلمي والابتكار.

بعد ذلك قامت معالي الوزيرة بزيارة لمبنى الورش الهندسية ومركز البحوث في الجامعة، مشيدة معاليها بالبنية التحتية للجامعة والمشاريع البحثية القائمة والدور الأيجابي الذي تقدمه جامعة ظفار على الأصعدة البحثية والأكاديمية وخدمة المجتمع.

من جهته ثمّن الاستاذ الدكتور حسن بن سعيد كشوب ـ رئيس الجامعة زيارة معالي الوزيرة لجامعة ظفار وما تقدمه الوزارة من جهود لمساندت مؤسسات التعليم العالي في السلطنة، مشيرًّا الى ان جامعة ظفار ملتزمة برسالتها المرتكزة على البحث العلمي والابتكار والتعليم الفعال وخدمة المجتمع.