وزير الخارجية يستقبل الأمين العام لدول مجلس التعاون

مسقط ـ العمانية:

استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بمكتبه بديوان عام وزارة الخارجية أمس معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون المشترك بما يعود بالنفع على دول وشعوب مجلس التعاون، ومصالحها المشتركة.

حضر المقابلة سعادة خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون وسعادة السفير الدكتور عبد الله بن حمد البادي ـ رئيس دائرة مكتب الوزير وسعادة سعود بن أحمد البرواني ـ رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.

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