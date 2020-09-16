أعلنت الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن تعيين الدكتور علي بن سعود البيماني رئيسًا لها وذلك خلفًا للبروفيسور سايمون جونز في خطوة متقدمة للجامعة التي تسعى الى توسيع مشاريعها التعليمية والأكاديمية.

وكان الدكتور علي البيماني قد شغل منصب رئيس جامعة السلطان قابوس لمدة (١٢) عامًا وهو أحد الشخصيات والقيادات الأكاديمية البارزة بالسلطنة.

وأعرب البيماني عن سعادته لهذا الإختيار مثمنًّا تعيينه رئيسًا للجامعة الوطنية محل إعتزاز، مؤكدًا بأنه سيُسخر جهده وخبرته الاكاديمية لتطوير الجامعة الوطنية خلال المرحلة القادمة مع زملائه الأكاديميين بالجامعة.

وقال البيماني: إنّ العمل الأكاديمي في أي موقع بالسلطنة هو فخر له وسيعمل جاهدًا العمل على مواصلة التطوير للمنظومة التعليمية لتتواكب مع متطلبات سوق العمل والثروة الصناعية الرابعة ودعم العملية التعليمية بالسلطنة، وسنعمل لتحقيق رؤية لإستراتيجية عمان ٢٠٤٠م.

‫الدكتور علي البيماني حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة البترول عام ١٩٨٠م من (جامعة تكساس في أوستن) في الولايات المتحدة الأميركية، وحصل على الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في العام ١٩٩٢م، وشغل منصب رئيس جامعة السلطان قابوس منذ ١٢ فبراير ٢٠٠٨م.‬‬

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين علي البيماني رئيسا للجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.