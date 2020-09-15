المديرة العامة لمركز ضمان الجودة: رؤية المركز تتمثل في أن تكون مرجعا وطنيا ذا مستوى عالمي في مجال جودة الخدمات الصحية وسلامة الم...

في المحليات 15 سبتمبر,2020 نسخة للطباعة

تعتبر الجودة وأمان الخدمات الصحية أساسًا في تطوير النظام الصحي، حيث ترتكز رؤية وزارة الصحة على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية، تماشيًا مع متطلبات أنظمة ضمان وضبط الجودة.

وقد أوضحت الدكتورة قمراء بنت سعيد السريرية ـ المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بأن رؤية المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة تتمثل في أن تكون مرجعًا وطنيًا ذا مستوى عالمي في مجال جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وقد عملت المؤسسات الصحية في السلطنة على تحسين مستوى سلامة المرضى من خلال الحصول على الخدمة الصحية في جميع مراحل تقديمها، كما قامت وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة بالسلطنة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات العالمية وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية على رسم سياسات وخطط وتدخلات صحية في مختلف المجالات ذات أهداف محددة تعمل على نحو تكاملي وتسهم في تحسين تقديم الخدمات الصحية.

وأضافت: وفي هذا الصدد فإن اختيار السلطنة في الربع الأخير من عام 2018م كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجال الجودة وسلامة المرضى يعد تكريمًا للتقدم الكبير الذي أحرزته السلطنة خلال الـعشر سنوات الماضية في مجال الجودة وسلامة المرضى واستمرار التعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، كما يعتبر المركز المقر الرئيسي لإعداد وتنفيذ أدوات سلامة المرضى مثل الجراحة المأمونة لإنقاذ الحياة والرعاية النظيفة واشراك المرضى وتمكينهم من أجل سلامة المرضى ونظم الإبلاغ والتعلم من أجل رعاية مأمونة.

وقالت السريرية: تُعد السلطنة من الدول المتقدمة في مجال سلامة المرضى وتعمل دائمًا على تطوير المعايير والممارسات المتعلقة بهذا الشأن، حيث بدأت السلطنة في نهاية عام 2015 بتطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة لسلامة المرضى تجسيدًا للجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة والمؤسسات الصحية الأخرى في تطوير المنظومة الصحية والاهتمام بجودة الخدمات الطبية المقدمة وضوابط سلامة المرضى، مؤكدة بأنه قد تم تخصيص يوم وطني لسلامة المرضى منذ عام 2018م، وكانت السلطنة سباقة بتقديم هذا المقترح وذلك أثناء القمة الوزارية لسلامة المرضى في عام 2016م في المملكة المتحدة، ونظرًا لما تتمتع به السلطنة من ثقة المؤسسات العالمية وخصوصاً منظمة الصحة العالمية فقد تم تقديم مقترح أن تتبنى السلطنة تدشين مبادرة يوم لسلامة المرضى لدول شرق المتوسط الذي أقرته منظمة الصحة العالمية خلال اجتماعها في جنيف مايو 2019م وهو ما يجسد التزام المديرية العامة لمركز ضمان الجودة بالقيام بمسئولياتها للمشاركة في تطوير منظومة الخدمات الصحية بما يتفق مع الرؤية المستقبلية لجعل السلطنة ذات مكانة طبية عالميًا وبالمكانة العلمية لأبنائها من مقدمي الرعاية الصحية، وتسعى وزارة الصحة ممثلة في المديرية العامة لمركز ضمان الجودة جاهدة لنشر الوعي حول مفهوم سلامة المرضى وكيفية استخدام المعايير العالمية لتحقيق هذا المفهوم وتطبيق كل السبل المؤدية لاستمراريته تماشيًا مع متطلبات أنظمة ضمان وضبط الجودة، حيث أن رؤية مركز ضمان الجودة أن تكون مرجعًا وطنيًا ذا مستوى عالمي في مجال جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، وبما أن سلامة المرضى تعد الركيزة الأساسية لبناء منظومة صحية فاعلة فإن الهدف الأسمى للرعاية الصحية هو تقديم الخدمة الطبية المتكاملة، وسلامة المرضى مسألة جدية من مسائل الصحة العمومية على نطاق العالم، وهناك الآن اعتراف متزايد بأن سلامة المرضى ونوعية رعايتهم تشكلان بعدًا بالغ الأهمية من أبعاد التغطية الصحية الشاملة.

مؤكدة بأننا نلاحظ كيف يعيش العالم اليوم ضغطًا غير مسبوق على النظم الصحية بسبب جائحة (كوفيد ـ 19) مما يتطلب وجود قوى عاملة صحية تتمتع بالمهارة أمر بالغ الأهمية لتقديم الرعاية الصحية الأمنة للمرضى، لذلك تطلب الأمر الالتزام بأدق معايير السلامة والحذر للحفاظ على سلامة الكادر الصحي والمريض معاً.

وحول أهم أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى 2020 أوضحت السريرية بأن اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام يبرز مواضيع أساسية تتعلق بسلامة العامليين الصحيين منها: السلامة المهنية والبيئية في بيئة العمل، والسلامة النفسية والعقلية ل لذات الفئة، وكيفية واهمية اتباع التدابير الوقائية للوقاية من الوبائيات في بيئة العمل، وأهمية تأهيل وتدريب كوادر مهنية ومنافسة قادرة على مواجهة الجوائح.