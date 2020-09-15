جلالة السلطان يلتقي عددا من شيوخ ولايات ظفار .. تعميقا للتواصل الدائم بين جلالته وأبناء الخليج 365

■ فـي حوار مباشر بين القائد وشعبه .. جلالة السلطان يسدي توجيهاته الكريمة لما فيه خير وازدهار ورقي هذا البلد الغالي

■ اللقاء يعبر عن حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع عن قرب على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم

■ الاستماع إلى الملاحظات والمقترحات بشأن الخدمات التنموية وتطويرها وتعزيز دور الجهات الحكومية فـي إيصالها لمختلف أرجاء البلاد

مسقط ـ العمانية:

تعميقًا للتواصل الدائم بين حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه – وأبناء الخليج 365 على امتداد هذه الأرض الطيبة، تفضَّل حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ فالتقى صباح أمس عددًا من شيوخ ولايات محافظة ظفار وذلك بقاعة الحصن بحي الشاطئ بولاية صلالة.

وأسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ توجيهاته الكريمة في حوار مباشر بين القائد وشعبه الوفي لما فيه خير وازدهار ورقي هذا البلد الغالي.

ويأتي هذا اللقاء المبارك لعاهل البلاد المفدى ليعبِّر عن حرص جلالته الدائم على الالتقاء بالمواطنين ليطلع على احتياجاتهم ومتطلبات ولاياتهم عن قرب، ويستمع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن الخدمات التنموية وتطويرها، وتعزيز دور الجهات الحكومية في إيصالها لمختلف أرجاء البلاد في إطار الخطط التنموية الشاملة والمستدامة.

حضر اللقاء صاحب السمو السيِّد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب وصاحب السمو السيِّد بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد ومعالي السيِّد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني ومعالي السيِّد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وسعادة الشيخ نائب محافظ ظفار وأصحاب السعادة ولاة المحافظة.