قرار وزاري بشأن ضوابط طرح التخصصات التربوية ودبلوم التأهيل التربوي فـي الجامعات الخاصة

ابتداء من العام الأكاديمي الحالي «2020 /2021»م

- تقتصر عملية ابتعاث الطلبة على نفقة الدولة فـي التخصصات التربوية التي تتوافق مع احتياجات وزارة التربية والتعليم

- القرار شمل عددا من الضوابط والبنود التي تمكن الطلبة من القبول بالتخصصات التربوية ودبلوم التأهيل التربوي فـي الجامعات الخاصة

أصدرت معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية ـ وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قرارًا وزاريًا حول ضوابط طرح التخصصات التربوية بالدرجة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي في الجامعات الخاصة.

وقد قضى القرار الوزاري بأن يكون قبول الطلبة في برامج التخصصات التربوية بالدرجة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي ابتداءً من العام الأكاديمي الحالي (2020 /2021)م وفق الخطة السنوية التي تقرها اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم بحسب التخصصات والأعداد المطلوبة ونوع الجنس لكل تخصص وبالتنسيق مع جهات الاختصاص، وأن تقتصر عملية ابتعاث الطلبة على نفقة الدولة في التخصصات التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى على التخصصات التي تتوافق مع احتياجات وزارة التربية والتعليم. ويتعين على الجامعات الخاصة موافاة اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم بطاقتها الاستيعابية السنوية في مختلف التخصصات التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى ودبلوم الـتأهيل التربوي وذلك بهدف ضمان توافق الطاقة الاستيعابية للجامعات مع الخطة السنوية لوزارة التربية والتعليم، حيث تقبل كل جامعة خاصة (25) طالبًا وطالبة سنويًا كحد أدنى في كل تخصص تربوي مرخص لها بطرحه على مستوى الدرجة الجامعية الأولى ودبلوم التأهيل التربوي وذلك لضمان استدامة هذه التخصصات على أن يتم تحديد الحد الأقصى من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ويتوجب على المؤسسات التعليمية الخاصة وفق للقرار الوزاري عدم الإخلال بأية شروط أو ضوابط إضافية تعتمدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وأن يتم التعامل مع طلبات التقدم للبرامج التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى في مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق الفئات والشروط التي حددتها الوزارة.

شروط وضوابط:

وقضى القرار الوزاري بالنسبة للطلبة المبتعثين للبرامج التربوية ضمن برنامج الابتعاث الداخلي بالوزارة أن يكون الطالب المتقدم عماني الجنسية وحاصلا على دبلوم التعليم العام أو ما يعادله للعام الدراسي الحالي (حديث التخرج)، وألا يقل معدل الطالب العام في دبلوم التعليم العام أو ما يعادله عن 80%، وأن يحقق الطالب النسبة المطلوبة في كل مادة من مواد التخصص حسب كل تخصص، وألا يتجاوز عمر الطالب (25) عامًا في الأول من أكتوبر من العام الذي سجل فيه وألا يقل عن (16) عامًا، كما يجب أن يحقق الطالب شروط التقدم للبرنامج حسب الوارد في القسم الخاص بالبرامج الدراسية وشروط الالتحاق بها، إلى جانب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للعمل بمهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في الجامعة المتقدم لها.

وتنطبق الشروط نفسها على الطلبة الراغبين في دراسة البرامج التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى على حسابهم الخاص (الطلبة المستجدون) وأن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب معدلاتهم بدءًا من الأعلى.

شروط تغيير التخصص إلى تخصص تربوي:

في حين يشترط قبول الطلبة الراغبين في تغيير التخصص إلى البرامج التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى ألا يقل معدل الطالب العام في دبلوم التعليم العام أو ما يعادله عن 80%، وأن يحقق الطالب النسبة المطلوبة في كل مادة من مواد التخصص، كما يجب ألا يتجاوز الطالب المدة الكلية للبعثة لمؤهل البكالوريوس (للطالب المبتعث من الوزارة وتطبق عليه الضوابط المنظمة لانتقال طلبة البعثات الداخلية)، وأن يكون المتقدم لائقا صحيا للعمل بمهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في الجامعة المتقدم لها، وألا يزيد عمر المتقدم في الأول من سبتمبر من العام الأكاديمي الذي سيتقدم فيه بالطلب عن (30) سنة.

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طلاب مناطق التوطين:

في حين قضى القرار الوزاري بأن الطلبة الحاصلين على بعثة دراسية من مناطق التوطين ويرغبون في الانتقال إلى البرامج التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى يشترط في قبولهم أن يكون الطالب حاصلاً على نسبة 65% كحد أدنى في المعدل العام وفي كل مادة من مواد التخصص، وألا يتجاوز الطالب المدة الكلية للبعثة لمؤهل البكالوريوس، وأن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للعمل بمهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في الجامعة المتقدم لها، وأن يكون من أبناء سكان مناطق التوطين وقضى الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة بها، وألا يزيد عمر المتقدم في الأول من سبتمبر من العام الأكاديمي الذي سيتقدم فيه بالطلب عن (30) سنة، وأن يتم معاملة طلب تغيير التخصص وفق الشواغر المحددة لبرنامج التوطين فقط.

في حين أن الطلاب من مناطق التوطين من مخرجات الأعوام السابقة ولم يحصلوا على فرصة دراسية سابقا يمكن قبولهم للدراسة على حسابهم الخاص شريطة أن يكون الطالب عماني الجنسية، وأن يكون حاصلا على 65% كحد أدنى في المعدل العام وفي مواد التخصص، كما يجب أن يكون المتقدم لائقًا صحيًا للعمل بمهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، وأن يجتاز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في الجامعة المتقدم لها، وأن يكون من أبناء سكان مناطق برنامج التوطين وقضى الثلاث سنوات الدراسية الأخيرة بها، كما يشترط ألا يزيد عمر المتقدم في الأول من سبتمبر من العام الأكاديمي الذي سيتقدم فيه بالطلب عن (30) سنة، ويتم معاملة طلب تغيير التخصص وفق الشواغر المحددة لبرنامج التوطين فقط، وأن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب معدلاتهم بدءًا من الأعلى.

التزام الجامعات الخاصة:

وقد أوضح القرار الوزاري وجوب التزام الجامعات الخاصة بالطاقة الاستيعابية المقرة سنوياً من وزارة التربية والتعليم بالنسبة للعمانيين، ويمكن للجامعات في حال تبقي مقاعد شاغرة لديها قبول الطلبة الحاصلين على درجات علمية سابقة (دبلوم أو بكالوريوس) ممن يرغبون في الحصول على درجات علمية في التخصصات التربوية على مستوى الدرجة الجامعية الأولى على النفقة الخاصة، وذلك وفقًا للشروط التالية: وهي ألا يقل معدل التخرج عن (2.3) سواء كان في درجة الدبلوم أو البكالوريوس في نظام التقديرات (4) أو ما يعادلها، وأن يكون التخصص السابق له علاقة بالتخصص المراد الالتحاق به، ويمكن للمؤسسة معادلة بعض المواد وفق الأسس المعمول بها في المؤسسة شريطة ألا تزيد المواد التي تمت معادلتها عن 50% من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، وأن يكون لائقاً صحياً للعمل في مهنة التدريس بتقرير طبي معتمد، و أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة في الجامعة المتقدم لها، وألا يزيد عمر المتقدم في الأول من سبتمبر من العام الأكاديمي الذي سيتقدم فيه بالطلب عن ثلاثين سنة، وأن تتم المفاضلة بين المتقدمين بحسب معدلاتهم بدءًا من الأعلى.

وفي حال عدم التزام الجامعات الخاصة بالطاقة الاستيعابية الموافق لها وثبت مخالفتها لذلك فإنه سوف تحرم تلك الجامعة من حصتها المستقبلية في هذه البرامج.

التأهيل التربوي:

كما أوضح القرار الوزاري أنه بالنسبة لبرنامج دبلوم التأهيل التربوي على الجامعات الخاصة أن تلتزم بطرح برنامج دبلوم التأهيل التربوي وفقا لشروط وإجراءات القبول المعتمدة من مجلس التعليم (سابقاً) وفقًا للقرار رقم 6 /2 /2016 وإجراءات التسجيل والقبول التفصيلية الصادرة من اللجنة المعنية بالإجراءات المعنية لبرامج إعداد المعلمين ويشمل ذلك التخصصات والأعداد المطلوبة ونوع الجنس لكل تخصص بما يتوافق مع احتياجات وزارة التربية والتعليم، كما يجب على الجامعات الخاصة الالتزام بما تقره اللجنة المعنية بالإجراءات المعنية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم فيما يخص برامج دبلوم التأهيل التربوي من حيث معايرة البرامج وآلية طرحها والتدريب العملي .. وغيرها من الجوانب المتعلقة بالبرنامج.