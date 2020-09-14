الجمعيات العامة للشركات عبر الاتصال المرئي.. سهولة التصويت ومقترح بتفعيل المنصات

كتب ـ عبدالله الشريقي:

أشاد عدد من أصحاب مكاتب المحاماة وشركات التأمين بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة لسوق المال في عقد الجمعيات العامة للشركات وذلك من خلال استخدام تقنيات الاتصال المرئي ما أوجد سهولة في التصويت في الاجتماعات، وسط اقتراحات بتفعيل المنصات الإلكترونية.. (الخليج 365) تستطلع الآراء حول فرص نجاح التجربة.

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