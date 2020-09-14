مناقشة تفعيل خطط الإحلال وإلغاء عقود العمل من الباطن بالمؤسسات الصحية الخاصة

في اجتماع مشترك بين (العمل) و(الصحة) و(الغرفة)

مسقط ـ “الخليج 365”:

عقد أمس اجتماع مشترك ضم وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان ووزارة الصحة وذلك لمناقشة عدد من القضايا والتحديات الخاصة التي تواجه المؤسسات الصحية الخاصة.

ترأس الاجتماع سعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني ـ وكيل وزارة العمل للعمل، بحضور كل من سعادة رضا بن جمعة آل صالح ـ رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان والدكتور مازن بن جواد الخابوري ـ مدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة ومديري الموارد البشرية بالمؤسسات الصحية الخاصة.

وقد أكد وكيل العمل خلال الاجتماع على أهمية تفعيل خطط الاحلال بالمؤسسات الصحية الخاصة والمشاركة في توفير فرص عمل للقوى العاملة الوطنية، ودعا المؤسسات الى ضرورة إلغاء عقود توظيف القوى العاملة غير العمانية من الباطن وعدم استمرارية العمل بها مما سيسهم مستقبلًا في توفير فرص عمل للباحثين عن عمل، مؤكدًا إلى أن الأصل في الوظيفة للعمانيين والاستثناء للوافدين.

وأشار سعادته إلى أن الوزارة على استعداد ـ وبالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الصحة – لتوفير فرص التدريب والتأهيل للقوى العاملة العمانية على رأس العمل لتوفير قوى عاملة وطنية مدربة ومؤهلة تمهيدًا لإحلالهم محل القوى العاملة الوافدة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وبالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية المشرفة على بعض القطاعات الاقتصادية والقطاعات المختلفة للبدء في إجراءات احلال الكوادر العمانية محل القوى العاملة الوافدة.

وقد أبدى مديرو الموارد البشرية بهذه المؤسسات استعدادهم للتعاون في تنفيذ خطط الإحلال لضمان توفير فرص عمل للقوى العاملة العمانية والمساهمة في استقرارهم ودعم تنمية وتنظيم سوق العمل ومعالجة عقود توظيف الوافدين من الباطن، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل مشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة عمان والمديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة وعدد من مديري الموارد البشرية بالقطاع لدراسة التحديات والصعوبات التي تواجه هذا القطاع.