تسجيل (28) حالة وفاة بفيروس كورونا والمؤشرات تؤكد الاقتراب من موجه ثانية أكثر شراسة .. أكبر عدد للوفيات بيوم واحد!

ـ (476) إصابة جديدة و(69) حالة منومة بالمؤسسات الصحية خلال 24 ساعة

ـ (الصحة): التبرع بالبلازما آمن ولا يؤثر على المناعة وبالامكان التبرع مرة كل 7 أيام

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

عادت الإحصائية اليومية الصادرة من وزارة الصحة الخاصة برصد إصابات ووفيات مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) إلى تسجيل أرقام تصاعدية على مستوى الاصابات والوفيات وعدد المنومين بالمؤسسات الصحية، حيث قفزت أرقام الوفيات التي تم تسجيلها خلال يوم واحد إلى 28 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، كما تم تسجل 476 إصابة جديدة، في حين بلغ عدد المتعافين الى 157 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ (90222) إصابة، والوفيات (790)، والمتعافين (83928)، لتصل نسبة الشفاء إلى 93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(24) ساعة الماضية بلغ (69) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (497)، والمنومين في العناية المركزة (171).

ويأتي تصاعد الاصابات والوفيات خلال الايام القليلة الماضية وسط تحذيرات من قبل وزارة الصحة بضرورة المحافظة على اتباع الاجراءات الاحترازية بالتباعد الجسدي و لبس الكمامات واستخدام المعقمات وتجنب الازدحام، وتطبيق ما لا يزيد عن 70% لتواجد الموظفين بمقرات عملهم بالقطاعين العام والخاص.

وتشير التصريحات الصادرة من مسؤولين بوزارة الصحة الى اقتراب موجة ثانية أكثر شراسة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، إذا سارت الاحصائيات المسجلة على هذا النحو التصاعدي، خصوصًا في عدد الاصابات والوفيات، حيث بدأت الارقام في التصاعد منذ منتصف الاسبوع الماضي، وتضاعفت الارقام في الثلاثة الأيام من الاسبوع الماضي لتصل الاصابات الى 1409 اصابات، و18 حالة وفاة، وتنويم 52، إلا أن احصائية يوم أمس شكلت تضاعف كبير في عدد الوفيات وعدد المومين الذي ارتفع من 52 الى 69 حالة.

وحثت وزارة الصحة الجميع على الانتباه وضرورة اتخاذ التدابير التي تضمن عدم انتقال العدوى أو الاصابة بالفيروس، وتحمل المسؤولية تجاه النفس والمجتمع والمحيطين من أفراد الاسرة الواحدة.

كما دعت الوزارة الى ضرورة التبرع بالبلازما المناعية، مؤكدة بأن التبرع بالبلازما سهل وآمن ولا يؤثر على مناعة المتبرع المكتسبة ضد فيروس كورونا ويمكن التبرع بالبلازما المناعية مرة خلا 7 أيام، حيث يسهم التبرع بالبلازما شفاء مرضى حالتهم حرجة.