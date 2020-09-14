السلطنة تشارك في الاجتماع الـ(29) لمديري عموم الدفاع المدني بدول التعاون

شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف أمس في الاجتماع (التاسع والعشرين) للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.

تناول الاجتماع عددًا من المجالات ذات الاهتمام المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتعلقة بالحماية المدنية والدفاع المدني.

ترأس الاجتماع عن الهيئة العميد سالم بن يحيى الهنائي ـ مدير عام الدفاع المدني.

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