(بلدي مسقط) يستعرض ظاهرة الاستخدام غير اللائق للمركبات في الأماكن العامة

عقدت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي لمحافظة مسقط اجتماعها الرابع لهذا العام.

حيث تم استعراض موضوعين، الأول بشأن اختيار رئيس للجنة، أما الموضوع الثاني فهو بشأن ظاهرة الاستخدام غير اللائق للمركبات في الأماكن العامة وأثرها على الفرد والمجتمع.

وحول الموضوع الأول، فقد تم اختيار سالم بن محمد الغماري رئيسًا للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالتزكية، فيما تم اختيار عامر بن سالم الحسني نائبًا لرئيس اللجنة كذلك بالتزكية.

كما تم استعراض البند الثاني المتضمن ظاهرة الاستخدام غير اللائق للمركبات في الأماكن العامة وأثرها على الفرد والمجتمع، والتي تُعدُّ من الظواهر الخطيرة على مستقبل الشباب وأثرها السلبي على مختلف فئات المجتمع في ظل ما تخلفه من ضحايا ومصابين وخسائر في الممتلكات العامة والخاصة.

وقد أشاد أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية التي حضرت الاجتماع بجهود شرطة عمان السلطانية في الرقابة على المخالفين لقانون المرور ولائحته التنفيذية والإجراءات المتخذة لإحالتهم للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما أكد الحضور على أهمية الرقابة الأسرية في توجيه طاقات الشباب إلى الممارسات السليمة لدى استعمالهم السيارات في الأماكن العامة، فضلًا عن دور مختلف مؤسسات القطاع المدني في تنظيم الدورات والمحاضرات التوعوية بالطريقة الحديثة لتعريف الشباب بمخاطر هذه الظاهرة، وأهمية تكثيف البرامج التي من شأنها شغل أوقات فراغ الشباب من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لاستغلال طاقاتهم في برامج ومشاريع تعود عليهم بالنفع لهم ولمجتمعهم.