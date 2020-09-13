رئيس المحكمة العليا يطلع على سير العمل في مجمع محاكم مسقط

شدد على دور القضاة في تطوير المنظومة القضائية ودعم مسيرة التنمية

قام فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي ـ رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بزيارة إلى مجمع محاكم مسقط.

حيث اطلع فضيلته أثناء الزيارة على سير العمل القضائي والإداري في مجمع المحاكم، كما اطلع فضيلته على مدى الاستفادة والعمل بالأنظمة الإلكترونية في المحاكم.

والتقى فضيلته خلال الزيارة بفضيلة القاضي رئيس محكمة الاستئناف بمسقط، وأصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف، ورؤساء محاكم مسقط والعامرات وقريات الابتدائية، وأصحاب الفضيلة قضاة المحاكم الابتدائية.

في بداية اللقاء توجه فضيلته بالتهنئة لأصحاب الفضيلة القضاة بمناسبة بداية السنة القضائية، التي تبدأ في الاول من شهر أكتوبر القادم، كما توجه بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة القضاة والعاملين بالمحاكم على جهودهم في العام القضائي المنصرم، خاصة جهودهم في ضمان استمرارية العمل خلال الأوضاع التي يمر بها العالم.

وناقش فضيلته أثناء اللقاء كل ما يختص بالعمل القضائي في المحاكم، بالإضافة إلى مناقشة التطورات التي يشهدها العمل القضائي، وشدد فضيلته خلال اللقاء على دور القضاة في تطوير المنظومة القضائية، كما أوضح فضيلته دور القضاء في دعم مسيرة التنمية، والحفاظ على أمن المجتمع وتطوره، وحثَّ فضيلته أصحاب الفضيلة القضاة والعاملين بالمحاكم على ضرورة الالتزام بمعايير المهنة القضائية، بما يعينهم على أداء دورهم في إرساء العدالة.

كما استمع فضيلته خلال اللقاء إلى أهم العقبات التي تواجه سير العمل في المحاكم وسبل تذليلها، وأكد فضيلته خلال زيارته على أن الموظفين هم حجر الأساس في دعم مسيرة العمل القضائي، وأن جهودهم موضع تقدير من قبل المجلس، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل ما بوسعه في اطار رفع كفاءة الموظفين، وأن ذلك يأتي ايمانا من المجلس بأن كفاءة الموظفين هي خير محرك للعمل القضائي، وأساس مهم في سياسات التطوير التي يعمل عليها المجلس.

كما أكد فضيلته خلال زيارته على ضرورة التزام الجميع باستخدام الأنظمة الإلكترونية التي أطلقها المجلس في انجاز أعمال المحاكم، والاستفادة من كافة إمكاناتها، مؤكدًا فضيلته على أن هذه البرامج ستعين على تحقيق نقلة نوعية في العمل القضائي والإداري، وأنها خير وسيلة لتسريع وتيرة العمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، مؤكدًا على ضرورة أن يعمل الجميع على أداء وظيفته بكفاءة عالية وأن الجميع شركاء في تحقيق الإنجاز وتحقيق العدالة، وعلى ضرورة تسريع نظر القضايا البت فيها بما يخدم مصلحة المتقاضيين من جهة، ولا يتعارض مع القوانين من جهة أخرى.

وكان فضيلة السيد قد قام بزيارة إلى الكاتب بالعدل بمسقط، حيث أطلع فضيلته خلال الزيارة على سير العمل، وناقش فضيلته مع مدير دائرة الكاتب بالعدل وموظفي الدائرة مرئياتهم حول تطوير عمل كتَاب العدل، وأهم المعوقات لسير العمل وسبل تذليلها، منوهًا فضيلته بأن مجلس الشؤون الإدارية للقضاء سيعمل على ضمان استمرارية تطوير آليات العمل في كتَاب العدل، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتظافر جهود الجميع|.

ورافق فضيلته أثناء الزيارة فضيلة الدكتور محمد بن عبدالله الهاشمي ـ قاضي المحكمة العليا، رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.