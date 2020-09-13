عقد إجتماع الجمعية العامة لمحاكم الإستئناف والإبتدائية بصلالة وثمريت

صلالة – الخليج 365: عقدت مؤخرًا الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف والمحكمتين الإبتدائيتين بصلالة وثمريت إجتماعها الأول للسنة القضائية التاسعة عشر (2020 – 2021)م وذلك بقاعة الإجتماعات بمحكمة الإستئناف بصلالة برئاسة فضيلة القاضي الدكتور أحمد سليمان البوصافي ـ رئيس محكمة الإستئناف بصلالة، رئيس الجمعية وبحضور أصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء الإدعاء العام وذلك للنظر في تحديد عدد الدوائر القضائية للمحاكم وتشكيلها وعدد القضايا وتوزيعها وتحديد الجلسات وأيام وساعات إنعقادها خلال الفترة القادمة وسائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وأمورها الداخلية.

كما تم ندب القضاة وفق نص المادة (12) من قانون السلطة القضائية بندب قاضي للتركات وقاضي للأمور المستعجلة وتمديد الحبس الإحتياطي.

وقد تناول الإجتماع عددًا من المواضيع القضائية والإدارية التي من شأنها تعزيز مسارات العمل في المحاكم وتبسيط الإجراءات وتسهيل العمل الذي يكفل سير العمل القضائي ويصون حقوق المتقاضين بعدالة ناجزة.

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