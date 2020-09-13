وكيل التربية والتعليم للتعليم يطلع على مستجدات سير عمل برنامج التعلم عن بُعد

التقى سعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي ـ وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، ورئيس اللجنة الفنية للاستعداد لبدء العام الدراسي (2020 /2021م) في ضوء مستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وبحضور الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية المديرة العامة للمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين ظهر الأمس بمقر المعهد، بعدد من مدربي برنامج التعلم عن بُعد للتعرف على مستجدات البرنامج والوقوف على التحديات واقتراح سبل معالجتها وذلك في إطار بدء المرحلة المركزية لتدريب مديري المدارس والمشرفين والمعلمين للصفوف من (5 – 12)، و(1- 4) متضمنًا ذلك مدارس التربية الخاصة إلى جانب تدريب مجموعة من أخصائيي نظم المعلومات لتقديم الدعم الفني اللازم لمنصات تدريب برنامج التعلم عن بُعد.

تضمن اللقاء عرضًا مرئيًا لنماذج من مجموعات النقاش عن بُعد والأنشطة والمهارات التي قام المدربون بتطبيقها في المراحل السابقة من هذا البرنامج.

عقب ذلك تحدثت هيفاء بنت محسن اللواتية ـ مديرة دائرة تقييم العائد التدريبي بالمعهد، وعضو اللجنة الفنية للاستعداد لبدء العام الدراسي (2020 /2021م) في ضوء مستجدات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) حول المراحل التي مر بها اعداد برنامج التعلم عن بُعد والتعاون القائم الذي جمع بين مختلف المديريات في الوزارة في المرحلة السابقة لإعداد المنصات التعليمية ومجموعات النقاش الإلكترونية والأنشطة المعتمدة.

ثم وجه سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتعليم شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل المعنيين بالمعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين والتي تتسق وتتماشى بشكل كبير مع أحدث الأنظمة التدريبية العالمية، ولجهود المدربين في المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، والتي اتسمت بالكفاءة والمقدرة في إدارة وتفعيل هذا البرنامج وتقديم الدعم اللازم للمدربين من مختلف المحافظات التعليمية استعدادًا للانتقال للمرحلة القادمة المتعلقة بتدريب الهيئات التدريسية.

عقب ذلك فتح باب النقاش للاستماع إلى المقترحات، ومناقشة التحديات وآلية معالجتها.