(89746) إجمالي الحالات في السلطنة

مسقط ـ العمانية: أعلنت وزارة الصحة أمس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بالسلطنة بلغ (89746) إصابة، والوفيات (780)، والمتعافين (83771) لتصل نسبة الشفاء إلى 3ر93 بالمائة.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ(٣) أيام الماضية بلغ (52) ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى (470) والمنومين في العناية المركزة (161).

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