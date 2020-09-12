وزيرة التنمية الاجتماعية تقف على سير العمل ومنظومة البرامج والخدمات المقدمة خلال زيارتها لعدد من دوائر الوزارة

اطلعت معالي ليلى بنت أحمد النجار ـ وزيرة التنمية الاجتماعية على آلية سير العمل ومنظومة البرامج والخدمات التي تقدمها عدد من الدوائر والدور التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، وذلك خلال زيارتها لها ولقائها بالكادر الوظيفي العامل فيها، وتجولها في مختلف أقسامها وأروقتها. حيث زارت معاليها دائرة شؤون الأحداث وما يتبعها من دار إصلاح الأحداث ودار توجيه الأحداث، والتي تهدف إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة والعناية بهم وتأهيلهم وتعليمهم وفق قدراتهم واستعداداتهم. كما زارت وزيرة التنمية الاجتماعية دائرة الحماية الأسرية التي تركز على توفير الحماية للحالات المستفيدة والعمل على تأهيلها وتأهيل أفراد الأسرة، كما شملت الزيارة أيضًا مركز رعاية الطفولة بالخوض والذي يعنى بخدمة الأطفال الأيتام ومن هم بحاجة للرعاية الأسرية من الذكور والإناث، ويوفر لهم جميع احتياجاتهم البدنية والصحية والنفسية والرعاية التعليمية والمهنية والثقافية والدينية والرياضية والترفيهية حتى يصبحوا مواطنين صالحين لأنفسهم ومجتمعهم، إلى جانب زيارتها لدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية والتي تقوم بتقوية وتعزيز الأسرة ودعم جهودها في مواجهة مختلف المشكلات ذات الطابع النفسي الاجتماعي التي تهدد كيان الأسرة وتماسكها في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي تواجهها الأسرة على جميع الأصعدة الاقتصادية والتربوية والاجتماعية، وذلك من خلال تقديمها لخدمة التوجيه والإرشاد لمن يحتاجها من أفراد وأسر.

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