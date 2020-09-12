مجلس الاختصاصات الطبية يجري امتحان القبول للعام الأكاديمي (٢٠٢١ /٢٠٢٢م)

أجرى المجلس العماني للاختصاصات الطبية يومي أمس وأمس الأول امتحان القبول للأطباء الراغبين بالالتحاق في التخصصات الطبية للعام الأكاديمي (٢٠٢١ /٢٠٢٢م)، وللمرة الأولى يصل عدد الأطباء المتقدمين للامتحان ٤٩٢ طبيبًا من مختلف محافظات السلطنة، مما يعكس رغبة الأطباء العمانيين لاكمال التعليم الطبي التخصصي والتنافس للالتحاق بـ(19) برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا لدى المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وقد أقيم الامتحان في مختبرات الحاسوب بجامعة السلطان قابوس.

ويعقد امتحان الـقبول سنويًا بالتعاون مع المجلس الوطني الأمريكي للممتحنين الطبيين، والذي أقره المجلس كشرط لقبول الأطباء للالتحاق بالبرامج التدريبية التخصصية منذ عام ٢٠١٣م، حيث يتكون الامتحان من ١٦٠ سؤالًا اختياريًا (اختيار من متعدد) وتتنوع الأسئلة لتشمل جميع المجالات الطبية التخصصية.

حيث امتحن في اليوم الأول عدد ٢٠١ طبيب على فترتين، تلاهم ٢٩١ طبيبًا في اليوم الثاني، لتطبيق التباعد الجسدي بين الممتحنين وذلك لضمان سلامتهم عملا بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، وقد حرص المجلس العماني للاختصاصات الطبية على مخاطبة المتقدمين للامتحان هذا العام وتوجيه المخالطين والمصابين بفيروس كورونا (كوفيد ـ 19) بعدم الحضور والالتزام بالحجر المنزلي، على أن يتم إعادة جدولة الامتحان لهذه الحالات في موعد لاحق.

وبعد أداء الامتحان والنجاح فيه يتحتم على الأطباء المتقدمين للمجلس اجتياز المقابلات الشخصية التي ينظمها قسم القبول والتسجيل لكل البرامج التدريبية التخصصية للقبول النهائي للأطباء في البرامج التدريبية التخصصية بالمجلس، وتضم لجنة التقييم أعضاء اللجان التعليمية وأعضاء هيئة التدريس.