كورونا يواصل الانتشار .. وتجنب الموجة الثانية بأيدينا

مع تصاعد الاصابات وتسجيل (11) وفاة في غضون 24 ساعة

ـ التشديد على ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية في المؤسسات الحكومية والخاصة والالتزام بما لا يزيد عن 70% من الموظفين

ـ الصحة تواصل مناشدتها للمتعافين التبرع بالبلازما

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

تتزايد التحذيرات من قبل وزارة الصحة لخطورة انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وذلك بالتزامن مع عودة ما بين 60 إلى 70% من الموظفين إلى مقرات عملهم، وتصاعد أعداد المصابين والوفيات بالمرض بعد أن خفت حدة تصاعدها قبل أسابيع إلا أن الأيام الماضية شهدت تصاعدًا للإصابات بشكل لافت.

حيث كان معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي ـ وزير الصحة قد شدد في المؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي على ضرورة اتباع المؤسسات الحكومية والخاصة الاجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة لا تزيد عن 70% من الموظفين بكل المؤسسات، معتبرًا أن أي زيادة في ذلك تُعد مخالفة لقرارات اللجنة العليا، وطالب معاليه جميع المؤسسات بتوفير سبل السلامة وتطبيق الاجراءات في التباعد ولبس الكمامات وقياس درجة حرارة الموظفين والمراجعين.

كما أكد معاليه على أن تجنب الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا بأيدينا، وعلى الجميع الحذر وعدم الاستهانة أو الاعتقاد بأن فيروس كورونا قد انتهى.

وأوضحت الاحصائية التي تنشرها وزارة الصحة بشكل يومي عدا الاجازات الأسبوعية تصاعد في أرقام الاصابات، حيث بلغ عدد الاصابات حتى يوم الاربعاء الماضي (398) حالة مما يرفع العدد الكلي للإصابات في السلطنة إلى (88337) حالة، وعدد

الوفيات خلال (24) ساعة (11) وفاة، والعدد الكلي (762) وفاة، بينما بلغ من تم تنويمهم في المؤسسات الصحية والخاصة (55) مريضًا ليصل العدد الكلي للمنومين إلى (442)، وعدد المتعافين (83325)، وإجمالي عدد الفحوصات التي أجرتها وزارة

الصحة بلغ (344443)، حيث أجرت الوزارة يوم الأربعاء

(2344).

كما تواصل وزارة الصحة مناشدتها للمتعافين من مرض (كوفيد ـ 19)، ضرورة التبرع بالبلازما، حيث أثبت العلاج بالبلازما جدواه لتعافين المصابين والذي يُعدُّ واحدًا من ابرز العلاجات الصحية التي تقدم للمصابين والمرقدين بالمؤسسات الصحية.