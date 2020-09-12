محافظ الداخلية يلتقي بأعضاء لجنة الشؤون البلدية بسمائل

سمائل ـ من يعقوب بن محمد الرواحي:

ضمن زياراته التي يقوم بها لولايات المحافظة التقى سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية الخميس الماضي بأعضاء لجنة شؤون دائرة البلدية بسمائل، وذلك بحضور سعادة الشيخ ماجد بن خليفه الحارثي والي سمائل رئيس اللجنة.

في بداية اللقاء قدم سعادته الشكر لرئيس وأعضاء اللجنة على الجهود التي يقومون بها لمساندة دائرة شؤون البلدية بالولاية للقيام بواجباتها، مؤكدًا على أهمية دراسة طلبات المواطنين من الخدمات والمشاريع البلدية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة ووفق أولويات محددة تأخذ بالاعتبار حاجة قرى الولاية والتوزيع السكاني بها.

كما التقى سعادته بعد ذلك بمدير وموظفي دائرة البلدية وحثهم على بذل مزيد من الجهد وتسهيل الإجراءات وسرعة انجاز معاملات المواطنين المختلفة، كما أكد على ضرورة انجاز المعاملات وفق مده زمنية محدودة وبما يتطلبه واقع كل معامله على أن يتم الإفادة بما يتم إنجازه وفق تقارير دورية منتظمة، متضمنة ما قد يواجه انجاز تلك المعاملات من ملاحظات والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لها.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة واقع العمل البلدي بالولاية ومتطلبات العمل للمرحلة القادمة وتسخير كافة الإمكانات المتاحة لخدمة الولاية والمواطنين والمقيمين بها، كما وجه سعادته المعنيين بدائرة البلدية بالتنسيق المستمر مع مكاتب سند بالولاية والمكاتب الهندسية لتذليل كافة الصعاب التي قد تواجه انجاز المعاملات المختلفة.