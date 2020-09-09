وزير الدولة ومحافظ مسقط يلتقي أعضاء مجلس الشورى بمسقط

التقى صباح أمس معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي ـ وزير الدولة ومحافظ مسقط بحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي ـ نائب محافظ مسقط بمكتبه أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى ممثلي ولايات محافظة مسقط.

تم خلال اللقاء استعرض مقترحات وتطلعات أصحاب السعادة الأعضاء لتطوير ولايات المحافظة، وتفعيل التواصل البنَّاء مع المواطنين للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم، والسعي لتحقيق ما يخدم غايات التنمية الشاملة على مختلف الأصعدة.

وقد ثمَّن معالي السيد الجهود التي يقوم بها أصحاب السعادة، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة لدفع عجلة التقدم للأمام جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية فيما يخص تنمية ولايات المحافظة.

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