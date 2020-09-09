وزير المكتب السلطاني يستقبل وزير الدفاع البريطاني

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني ـ وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي بن والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له.

وقد رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بمعالي وزير الدفاع البريطاني، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع المملكة المتحدة الصديقة، وما شهدته من تطور في العديد من المجالات للاهتمام الذي توليه القيادتان في البلدين، من جانبه قدم وزير الدفاع البريطاني شكره وتقديره للسلطنة ودورها على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور السلطنة في توطيد علاقات الصداقة والتفاهم، كما جرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين الصديقين، إلى جانب التطرق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

حضر المقابلة سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

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