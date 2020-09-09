خلال جلسة مباحثات رسمية بين السلطنة وبريطانيا استعراض مسيرة العلاقات الثنائية وبحث التعاون بين وزارتي الدفاع وسبل تعزيزها

عقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر المرتفعة صباح أمس جلسة المباحثات الرسمية بين صاحب السمو السيد شهاب بن طارق بن تيمور آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع ومعالي بن والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الذي يزور السلطنة حاليًا.

في بداية اللقاء رحّب صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بمعالي الضيف الذي عبر عن سعادته بزيارة السلطنة، عقب ذلك تم استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة الصديقة، وبحث علاقات التعاون القائمة بين وزارتي الدفاع وسبل تعزيزها، كما تطرق الجانبان إلى اتفاقية الدفاع المشترك والتأكيد على أهميتها بمايحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

حضر جلسة المباحثات من الجانب العماني معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، واللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، كما حضرها من الجانب البريطاني سعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة والوفد المرافق لمعالي الضيف.

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