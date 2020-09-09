وزير الدفاع البريطاني يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم

في إطار زيارته للسلطنة قام ظهر أمس معالي بن والاس وزير الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له بزيارة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث كان في استقباله سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وقد استمع معالي الضيف والوفد المرافق له خلال الزيارة إلى إيجاز عن المنطقة وما تتمتع به من موقع إستراتيجي هام وما تحويه من مرافق ومنشآت وما تشهده من مشاريع استثمارية متنوعة.

كما قام معاليه والوفد المرافق بجولة في بعض مرافق ومنشآت المنطقة.

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