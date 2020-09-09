بمشاركة السلطنة .. منتدى آسيا والمحيط الهادئ يناقش تحديات الجائحة

شاركت السلطنة ممثلة باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في أعمال الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ بمشاركة أعضاء المنتدى، وممثلين عن المجتمع المدني، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخبراء دوليين في مجال حقوق الإنسان.

تم خلال الاجتماع ـ الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي ـ مناقشة تحديات جائحة فيروس كورونا (كوفيد ـ 19) وتعامل اللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان معها، كما تم اجراء انتخابات للجنة الحوكمة في المنتدى، واختيار ممثل المنتدى لمكتب التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

مثّل اللجنة في الاجتماع محمد بن أحمد الرواحي ـ عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية ـ عضو اللجنة، وناصر بن محمد الكندي ـ أخصائي منظمات دولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

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