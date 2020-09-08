بحث أوجه التعاون الثنائي بين السلطنة وبريطانيا

مسقط ـ العمانية: استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية بديوان عام الوزارة أمس معالي (بن والس) وزير الدفاع البريطاني.

تم خلال المقابلة بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في سياق الاتفاقية الشاملة للصداقة الراسخة والتعاون الثنائي واتفاقية الدفاع المشترك.

وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية دعم كافة الجهود السلمية لتوثيق عرى التعاون والتفاهم وبما يعزز من دعائم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المقابلة من الجانب البريطاني السير ادوارد ليستر كبير المستشارين الاستراتيجيين لرئيس الوزراء وسعادة السفير هيميش كأول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة، فيما حضرها من

الجانب العُماني سعادة الدكتور عبدالله بن حمد البادي ـ رئيس دائرة مكتب الوزير وعدد من المسؤولين بالوزارة.

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