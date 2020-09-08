سفير السلطنة لدى الكويت يسلم أوراق اعتماده

الكويت ـ العمانية:

تسلم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة أوراق اعتماد سعادة الدكتور صالح بن عامر الخروصي سفيرًا فوق العادة مفوضًا ومعتمدًا للسلطنة لدى دولة الكويت الشقيقة.

جرى ذلك أثناء استقبال سموه لسعادة السفير بقصر بيان أمس.

وقد طلب سعادة السفير خلال المقابلة نقل تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ إلى أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة

الكويت متمنيًا لسموه الشفاء العاجل.

كما نقل سعادته تحيات جلالة السلطان المعظم ـ أيده الله ـ إلى سمو نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت الشقيقة وتمنياته لحكومة الكويت باضطراد التقدم والنماء.

من جانبه أعرب سمو الشيخ نائب الأمير وولي عهد دولة الكويت عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين معربًا عن تمنياته لسعادة السفير التوفيق في مهام عمله وللعلاقات العُمانية ـ الكويتية المزيد من التقدم والإزدهار.

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