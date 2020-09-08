جلالة السلطان يصدر مرسوما ساميا في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني

مسقط ـ العمانية:

أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومًا سلطانيًا ساميًا فيما يلي نصه:

مرسوم سلطاني رقم (116/2020) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/2020 في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني.

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 6/۲۰۲۰ في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُستبدَل بمسمى “اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني” الوارد في

المرسوم السلطاني رقم 6/2020 المشار إليه، مسمى “الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية”.

المادة الثانية: تضاف مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم 6/2020 المشار

إليه، نصهُّا الآتي :

المادة الرابعة مكررًا: “ تشكَّل في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين ـ لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه ـ عن الجهات الآتية:

وزارة الداخلية.

وزارة المالية.

وزارة الإعلام.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

شرطة عمان السلطانية.

كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.

المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 19 من محرم سنة 1442 هـ الموافق: 8 من سبتمبر سنة ۲۰۲۰م.