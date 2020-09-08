فهد بن محمود يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الفلسطيني

إشادة بمواقف السلطنة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية مسقط ـ العمانية:

تلقى صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ـ نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس اتصالًا هاتفيًا من دولة الدكتور محمد اشتية ـ رئيس الوزراء بدولة فلسطين تتعلق بآخر التطورات التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها، مُشيدًا دولته بمواقف السلطنة الثابتة من القضية الفلسطينية.

وأشار صاحب السمو إلى وقوف السلطنة الدائم مع الإجماع العربي وما تبلور عنه من مبادرات حيال القضية الفلسطينية للتوصل إلى حلول عادلة تُنهي الصراع القائم في تلك المنطقة والتفرغ للتعمير والتطوير الذي تحتاجه الأجيال حاضرًا ومستقبلًا.

وقد نقل دولة الدكتور محمد اشتية تحيات القيادة الفلسطينية لجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – وتمنياتهم الطيبة لجلالته بالمزيد من التوفيق وللشعب العماني اطراد التقدم والازدهار ومن جانبه أبلغ سموه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني نقل تمنيات السلطنة الطيبة لفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والحكومة الفلسطينية، وللشعب الفلسطيني الشقيق بمستقبل يعمه السلام والاستقرار.

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