رئيس مجلس السيادة الانتقالي يتسلم أوراق اعتماد سفير السلطنة لدى السودان

الخرطوم ـ العمانية:

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح عبد الرحمن البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان أوراق اعتماد سعادة السفير علي بن سليمان الدرمكي سفيرًا للسلطنة معتمدا ومقيما لدى جمهورية السودان الشقيقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس السيادة لسعادته في القصرالجمهوري.

وقد نقل سعادة السفير خلال المقابلة تحيات وتمنيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه أ لرئيس مجلس السيادة بدوام الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي سعادة السفير نقل تحياته وتمنياته الطيبة إلى جلالة السلطان المعظم ـ أعزه الله ـ وللشعب العماني دوام العزة والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

كما رحّب الفريق أول خلال المقابلة بسعادة السفير وتمنى له التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين المزيد من التطور والنماء.

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