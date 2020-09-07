فتح الحركة الجوية للرحلات فـي الأول من أكتوبر

اللجنة العليا باركت الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس مسقط ـ العمانية:

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا أمس برئاسة معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسُبُلِ تجنب انتشارها والتعامل مع آثارها المختلفة. وقد باركت اللجنة العليا الإطار العام الذي أعدته وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس في السلطنة خلال العام الدراسي 2020/‏2021م في ظل استمرار جائحة كورونا (كوفيد19) والمتضمّن الإجراءات التنفيذية وتطوير آليات العمل والخطط والوثائق، وذلك لضمان جودة التعليم وشموليته لجميع الطلبة في السلطنة بغضّ النظر عن التباين في ظروفهم المختلفة انطلاقًا من تقديم مصلحة الطلبة والاعتبارات الصحية، وستتابع اللجنة العليا تقييم المعطيات الصحية المرتبطة بالعملية التعليمية في مدارس السلطنة، وستتخذ القرارات المناسبة وفقًا لتلك المعطيات.

كما تدارست اللجنة العليا موضوع فتح الحركة الجوّية للرحلات الدولية وأقرت تاريخ الأول من أكتوبر 2020م موعدًا لذلك، على أن تكون تلك الرحلات مُجَدولةً حسب المعطيات الصحية للوجهات المحددة، وحسب الاتفاقيات الثنائية مع شركات الطيران الأخرى.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.

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