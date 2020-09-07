وزير الخارجية يتسلم رسالتين خطيتين من نظيره السوري والإيراني

تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي ـ وزير الخارجية رسالة خطية من أخيه معالي وليد المعلم ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، تتضمن تهنئة معاليه بتعيينه وزيراً للخارجية.

وقام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور بسام سيف الدين الخطيب ـ سفير الجمهورية العربية السورية الشقيقة المعتمد لدى السلطنة.

كما تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي رسالة خطية من أخيه معالي الدكتور محمد جواد ظريف ـ وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، تتضمن تهنئة معاليه بتعيينه وزيراً للخارجية، قام بتسليم الرسالة سعادة علي نجفي خوشرودي ـ سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى السلطنة.

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