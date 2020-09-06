جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تناقش مجالات التعاون مع شركة (أواصر)

إنطلاقًا من أهمية بناء شراكات بين جامعة التقنية والعلوم التطبيقية والشركات وقطاع الأعمال ولتعضيد هذه العلاقة مع مختلف الجهات، فقد سعيت إدارة الجامعة خلال الأسابيع الماضية في التواصل مع عدد من الشركات والمؤسسات وأصحاب الأعمال لتعزيز مسيرة التعاون المشترك التي تمت في المرحلة السابقة والبناء عليها لتحقيق إستفادة أكبر لكل الأطراف ولتقريب وجهات النظر والمشاركة الفاعلة في مرحلة التأسيس وخصوصًا فيما يتعلق بالتحديث والتطوير في نظم وبرامج وتخصصات الجامعة.

ومن هذا المنطلق التقى يوم أمس رئيس الجامعة وفريق العمل مع المختصين من شركة (أواصر) لمناقشة العديد من المواضيع ذات العلاقة بالعمل المشترك.

وتم التطرق خلال اللقاء الى عدد من المواضيع ومن بينها عرض إستراتيجية ورؤية الشركة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى الاطلاع على المنتجات والحلول التقنية الحديثة المبتكرة، والخدمات المتقدمة التي تقدمها (أواصر) للمؤسسات التعليمية بالسلطنة، كما تم التطرق أيضًا إلى التعرف على التقنيات العالمية الحديثة التي تستطيع (أواصر) توفيرها للجامعة بمختلف فروعها في مدن السلطنة.

الجدير بالذكر أن العديد من المقترحات والآراء التي تمت مناقشتها والتحاور بشأنها تصب في مجالات عمل الجامعة وتسهم في تطوير آليات العمل، وتوفر فرصًا للطلبة والمنتسبين للجامعة للإستفادة من الإمكانيات التقنية والفنية وبيئة الأعمال المتوافرة لدى شركة (أواصر).

وقد اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل لبلورة آليات العمل المشترك بين الجانبين وبما يخدم المصلحة المشتركة بينهما وخصوصًا ما يتعلق بطلبة الجامعة وما سوف تسهم به الشركة في فتح المجال لهم للتدريب ورعاية الإبتكار وريادة الأعمال وتتطلع الجامعة إلى توسيع دائرة الشركات وتعزيز العمل المشترك مع المجتمع بكل أطيافه من شركات وأفراد وجمعيات مهنية وخبرات يمكن من خلالها البناء لوضع لبنات عمل واضحة للعمل المشترك وبما يخدم رفع كفاءة وجاهزية مخرجات الجامعة.