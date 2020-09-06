وزير الخارجية يستلم نسخا من أوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة إميلدا ماكابوناداج بانولونج سفيرة جمهورية الفلبين المعينة لدى السلطنة، ورحب معاليه بسعادتها متمنياً لها التوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التقدم.

كما تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة ماريا لويزا هويدوبرو مارتين لابوردا سفيرة مملكة أسبانيا المعينة لدى السلطنة، ورحب معاليه بسعادتها متمنياً لها التوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التقدم.

كما تسلم معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة علي نجفي خوشرودي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة المعين لدى السلطنة، ورحب معاليه بسعادته متمنياً له التوفيق في أداء مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التقدم.

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