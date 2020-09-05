سلاح الجو يقوم بعمليتي إخلاء طبي في محافظتي ظفار ومسندم

قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني مساء أمس الأول بعملية إخلاء طبي لمواطن يعاني من تليف في الرئتين وضيق في التنفس، حيث تم نقله من مركز الحلانيات الصحي إلى مستشفى السلطان قابوس بصلالة في محافظة ظفار لتلقي العلاج اللازم.

كما قامت إحدى طائرات سلاح الجو السلطاني العُماني صباح أمس بعملية إخلاء طبي لمواطن أصيب بجلطة في القلب، حيث تم نقله من المركز الصحي بنيابة ليما إلى مستشفى خصب في محافظة مسندم لتلقي العلاج اللازم.

يأتي ذلك في إطار الخدمات والجهود الإنسانية التي تقدمها قوات السلطان المسلحة ودوائر وزارة الدفاع الأخرى للمواطنين والمقيمين على أرض الخليج 365 جنبًا إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

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