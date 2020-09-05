دوار برج الصحوة .. زحمة مستمرة تبحث عن حلول تتواكب مع الموقع الاستراتيجي

الاشارات الضوئية لم تجدي نفعا

ـ تطوير المخارج والمداخل وإنشاء جسور وأنفاق تُساهم في إنهاء حالة الازدحام المستمر بالدوار

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:

لا تزال مشكلة ازدحام المركبات على دوار برج الصحوة مستمرة، رغم المحاولات للتخفيف منها بعدة طرق وآخرها الاشارات الضوئية التي تم تركيبها على الدوار، إلا أن هذه الاشارات على ما يبدو لم تحقق الطموح لتخفيف الازدحام بل فاقمت من المشكلة.

دوار برج الصحوة يعتبر واحدًا من أهم الدوارات على مستوى السلطنة، والذي يُعد المحطة التي ينطلق منها لجميع من محافظة مسقط الى بقية محافظات السلطنة وأيضًا محطة يلتقي فيها القادمون من مختلف المحافظات الى محافظة مسقط، فهو الرئة النابضة بالحيوية طوال الوقت.

ففي الطريق القادم من محافظة الداخلية الى برج الصحوة باتجاه الداخل الى مسقط أصبح يتوقف في أوقات الذروة صباحًا ومساء وتصل طوابير السيارات لمسافة طويلة، كذلك الطريق القادم باتجاه برج الصحوة للخارج من مسقط زادت حدة ازدحام المركبات فيه، حيث لم تساهم اشارات المرور بتخفيف الازدحام، كذلك الطريق القادم باتجاه الدوار من منطقة الموالح، كل هذه المداخل تزايد فيها الازدحام.

كذلك تقع الكثير من المخاطر اثناء الالتفاف بالدوار، حيث يدخل سائقي المركبات الدوار عبر ثلاثة مسارات، وعند نقطة الخروج تتقلص هذه المسارات الى اثنين، الامر الذي يسبب ربكة اثناء عبور دوار برج الصحوة، ما يساهم ايضا في زيادة الازدحام.

فعند الدخول الى الدوار القادم من اتجاه الشرق نحو الدوار يكون الدوار بثلاث مسارات، وعند نقطة الخروج باتجاه منطقة الموالح او الطريق المتجه الى السوق المركزي للخضراوات والفواكه فإن المسارات تتقلص الى اثنين فقط ما يعني دخول قائدي المركبات باحدى المسارات الى المسار الآخر ومن ثم يتسبب ذلك بخطورة وقوع حوادث او توقف المركبات بسبب الارتباك الذي تسبب به تقلص المسارات.

كذلك من بين عوامل الازدحام على هذا الدوار توقف سيارات اصحاب الاجره على جانبي الطريق خصوصًا المخارج والمداخل القادمة من محافظة الداخلية والطريق المؤدي الى الباطنة، حيث لا يلتزم بعض اصحاب سيارات الاجره بالوقوف للتنزيل أو تحميل الركاب بالمواقف المخصصة لذلك ويقومون بإنزالهم عبر التوقف بجانب الطريق الأمر الذي يساهم في زيادة الازدحام عبر عرقلة الحركة أو الدخول للطريق بشكل سريع الامر الذي يتسبب بتخفيف المركبات للسرعة بشكل بطيئ جدًّا ومن ثم تشكل حالة الازدحام التي قد تستمر لساعات.

ومن المتوقع أن تتزايد حالة الازدحام على دوار برج الصحوة خلال قادم الأشهر مع عودة المدارس والجامعات والكليات لاستقبال الطلاب وكذلك انتعاش حركة التنقل .. وغيرها من المسببات التي تؤدي الى مزيد من الحاجة لايجاد حلول لهذا الدوار تكون بعيدة المدى تنهي الازدحام الحاصل يوميًا.

الآمال والتطلعات تطمح الى أن يكون دوار برج الصحوة محطة مطورة بجسور وأنفاق ومواقف ومداخل ومخارج واسعة تنظم حركة السير فيه، وتنظم حركة سيارات الأجرة وحافلات النقل عبر إعادة البنية الاساسية لهذا الدوار لتكون بنية متطورة شاملة لوضع هذا الدوار بصورة مختلفة تنهي حالة الازدحام المستمر عليه.